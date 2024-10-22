Roland Sallai, Galatasaray-Elfsborg maçında yok! UEFA isim listesinde yer almıyor

22 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:44

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Galatasaray-Elfsborg maçı yarın oynanacak. Temsilcimizin bu sezonki transferlerinden Roland Sallai'nin neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edildi.

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Galatasaray-Elfsborg maçında Muslera yok! Karşılaşmada kalecinin kim olacağı belli oldu

Galatasaray-Elfsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Avrupa Ligi başlıyor

Galatasaray-Elfsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Avrupa Ligi başlıyor

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi​ maçları üçüncü haftayla birlikte devam ediyor.

Galatasaray​ yarın İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Roland Sallai​'nin neden kadroda yer almadığı ise taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

ROLLAND SALLAİ GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Roland Sallai, Elfsborg maçında UEFA isim listesinde yer almadığı için oynamayacak.

Sarı-kırmızılılar Sallai'yi 13 Eylül tarihinde Freiburg'dan transfer etmişti.

Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların isim listelerini 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Bu sebepten dolayı da son dönemlerde performansında giderek artış gösteren Sallai, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maçlarında oynayamayacak.

Ara transfer döneminde ise Sallai'nin isim listesinde yer alması ve karşılaşmalarda oynaması bekleniyor.

ROLLAND SALLAİ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Sallai bu sezon Galatasaray formasını giydiği 4 maçta toplam 175 dakika süre aldı.

Son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz yerine oynayan Sallai gösterdiği performans ile taraftarın dikkatini çekti.

Sallai'nin 14 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.