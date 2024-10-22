Roland Sallai, Galatasaray-Elfsborg maçında yok! UEFA isim listesinde yer almıyor
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Galatasaray-Elfsborg maçı yarın oynanacak. Temsilcimizin bu sezonki transferlerinden Roland Sallai'nin neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edildi.
Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi maçları üçüncü haftayla birlikte devam ediyor.
Galatasaray yarın İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına saatler kala Roland Sallai'nin neden kadroda yer almadığı ise taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.
ROLLAND SALLAİ GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Roland Sallai, Elfsborg maçında UEFA isim listesinde yer almadığı için oynamayacak.
Sarı-kırmızılılar Sallai'yi 13 Eylül tarihinde Freiburg'dan transfer etmişti.
Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların isim listelerini 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar teslim etmesi gerekiyordu.
Bu sebepten dolayı da son dönemlerde performansında giderek artış gösteren Sallai, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maçlarında oynayamayacak.
Ara transfer döneminde ise Sallai'nin isim listesinde yer alması ve karşılaşmalarda oynaması bekleniyor.
ROLLAND SALLAİ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Sallai bu sezon Galatasaray formasını giydiği 4 maçta toplam 175 dakika süre aldı.
Son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz yerine oynayan Sallai gösterdiği performans ile taraftarın dikkatini çekti.
Sallai'nin 14 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray-Elfsborg karşılaşması 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da düzenlenecek.
Galatasaray-Elfsborg karşılaşması TRT1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.