Rüzgarlı Tepe, 30 Eylül'de başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:55

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan dizinin ne zaman başlayacağı da seyircilerin gündeminde yer aldı.

130. bölümü ile sezon finali yapan Rüzgarlı Tepe dizisinin izleyicileri yeni sezonun başlangıç tarihini bekliyor. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. RÜZGARLI TEPE NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Rüzgarlı Tepe, 30 Eylül itibarıyla yeni sezonuna başlayacak. OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Dizinin kadrosunda Gökberk Yıldırım, Cemre Arda, Enes Özdemir, İlkay Güz Bozkurt, Selma Kutluğ, Dilek Aba, Sena Pehlivan ,Zeynep Serpil Bozkurt, İlayda Sumak, Adem Bal, Hilal Kuvvet, Ezgi Dalgıç, Sude Oduncu, Furkan Bozkurt, Serdar Yusuf Şen, Tarık Tiryakioğlu, Gülşah Susam, Ecem Yüceşakar, Arda Şanlı, Benan Yüce Verim ,Eda Demirel, Zeynep Dreyfi Zuhri gibi isimler yer alıyor. İlgili Haberler Caner Erkin Galatasaray'da 2009-2010 sezonunda kiralık olarak oynadı NBA 2024-25 normal sezon 22 Ekim Salı günü başlayacak Kuruluş Osman yeni sezonu 2 Ekim'de izleyici ile buluşacak