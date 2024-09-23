Kuruluş Osman yeni sezonu 2 Ekim'de izleyici ile buluşacak

23 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:24

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 5. sezonuyla ekranlara ara vermişti. Seyircilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 6. sezon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın yaptığı dizi 5 sezondur en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Bu sezonunda da yükseliş yaşaması beklenen Kuruluş Osman​ 6. sezon ne zaman başlıyor merak ediliyordu.

Dizinin yeni sezonuna birçok yeni isim de dahil oluyor.

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

5. sezonu ile ara veren dizinin yeni sezon tarihi netleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 2 Ekim'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

2 Ekim'de izleyici ile buluşması beklenen dizide Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak gibi isimler yer alacak.

HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman Çarşamba günleri 20.00'da ATV​ ekranlarında yayınlanıyor. Yeni sezonunda da aynı gün ekranlara gelmesi bekleniyor.

23 Eylül ATV yayın akışı şöyle:

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 | atv Gün Ortası

14:00 | Sen Anlat Karadeniz

16:00 | Esra Erol'da

19:00 | atv Ana Haber

20:00 | Karadut

22:35 | Karadut

01:40 | Ateş Kuşları