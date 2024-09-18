Yeni sezonu başlamayan Kuruluş Osman dizisi bu akşam yok

18 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:20

ATV ekranlarında uzun zamandır yer alan Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonunun ne zaman başlayacağı bekleniyor. Binlerce izleyicisi olan dizinin son bölümünde Osman Bey'in hedefinde Brusa vardı.

18 Eylül akşamı Kuruluş Osman​ var mı, yok mu izleyiciler tarafından merak edildi. Sezon finali bölümünde büyük ses getiren dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih henüz duyurulmadı.

Projede Burak Özçivit, Özge Törer ve Çağrı Şensoy gibi isimler bulunuyor.

KURULUŞ OSMAN 6. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

164. bölümü ile ekranlara ara veren Kuruluş Osman'ın yeni sezon başlangıç tarihi açıklanmadı.

Kısa süre içerisinde tanıtım fragmanı ile yeni sezonun başlayacağı tarihin duyurulması bekleniyor. Dizi 165. bölümü ile yeni yayın hayatına başlayacak.

OYUNCU KADROSUNA YENİ KATILANLAR

6. sezonu ile ekranlara gelecek olan diziye Ekin Mert Daymaz, Özgür Çevik, Feyza Işık, Ali Önsöz, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Sonat Dursun, Ekin Pasvanoğlu, Alkan Kızılırmak ve Erdem Şanlı katılacak.

BU AKŞAM KURULUŞ OSMAN VAR MI 18 EYLÜL?

18 Eylül akşamı dizi ekranlarda yer almıyor. ATV yayın akışında Alan programının final bölümü yer aldı.