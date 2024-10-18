Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Hacettepe Üniversitesi mezunu

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:36

Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanı olarak göreve gelen Kemal Memişoğlu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bununla birlikte Kemal Memişoğlu kimdir, Sağlık Bakanı kimdir soruları gündeme geliyor.

Kemal Memişoğlu​, eski Sağlık Bakanı​ Fahrettin Koca​ yerine geldi. Vatandaşlar ise Memişoğlu hakkında araştırmalara başladı. Araştırma yapan kişiler Kemal Memişoğlu kimdir sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar! KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR? Kemal Memişoğlu, 1996 yılında Trabzonda doğdu. Ailesi Rizeli olan Memişoğlu, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. KEMAL MEMİŞOĞLU KARİYERİ Kemal Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı görevinde çalıştı. 1999 ve 2000 yıllarında ise Miami Üniversitesinde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde görev aldı. Sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda başasistan olarak yer aldı. 2002 yılında PTT Hastanesinde başhekim olarak atanan Memişoğlu, 2007 yılında Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 2 Temmuz 2024 tarihinde ise Sağlık Bakanı olarak ataması yapıldı. İlgili Haberler Yenidoğan çetesi, ünlüleri çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı