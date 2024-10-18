Yenidoğan çetesi, ünlüleri çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı

18 Ekim 2024 15:35 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:02

Tüm Türkiye’de büyük tepki çeken yenidoğan bebek çetesine ünlü isimlerden de tepki geldi. 10 bebeğin ölümüne neden yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladıkça kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Demet Akalın, Hadise ve Mustafa Sandal da yenidoğan çetesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yenidoğan çetesinin 18 hastanenin yoğun bakım​ servislerini kiraladığı ve bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları yenidoğan ünitelerine yatıran çetenin 10 bebeğinin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Yenidoğan çetesinin ortaya çıkan konuşmalarının ardından olaya ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Sağlık Bakanlığı​, 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi" ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mayıs 2023’te İstanbul​ İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi. Ünlü isimler 10 bebeğinin ölümüne neden olan yenidoğan çetesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, ilgisi olan kişilerin en ağır şekilde ceza alması gerektiğini belirtti. İşte; ünlü isimlerin yenidoğan çetesi hakkındaki paylaşımları...

OĞUZHAN UĞUR

HADİSE

DEMET AKALIN

MUSTAFA SANDAL