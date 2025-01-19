Şampuanlar neden toplatılıyor? Hangi şampuan markasında bakteri çıktığı açıklandı

19 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:50

Türkiye’de de satışı yapılan ve içinde Pluralibacter gergoviae adlı bakteri çıktığı tespit edilen şampuanların toplatılmaya başlandığı öğrenildi. Vatandaşlar toplatılan şampuanın markasını araştırmaya koyuldu.

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Dünyaca ünlü bir şampuan markasının tüm raflardan ve online satıştan toplatılmaya başlandığı öğrenildi.

Vatandaşlar şampuanın neden toplatıldığını ve toplatılan şampuanın markasını merak ediyor.

ŞAMPUANLAR NEDEN TOPLATILIYOR?

Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ürünlerde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit edildi.

Bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı ifade edilirken, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerde ise benzer bir durumun yaşanmadığı iddia edildi.

Bakterinin bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

HANGİ ŞAMPUAN MARKASINDA BAKTERİ ÇIKTI?

Toplatılan şampuanların ABD merkezli şampuan markası Amika'nın Mirrorball High Shine’a ait olduğu belirtildi.

Türkiye'de de satışı yapılan markanın ürünleri, dünya genelindeki başta Walmart, Sephora, Amazon gibi büyük mağaza raflarından geri çekildi.

Bu kasamda marka 980 binden fazla sayıda bulunan mirrorball high shine ve koruma şampuanlarını geri çağırma kararı aldı.