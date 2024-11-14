Sandra Bullock’un oynadığı Kayıp Şehir filminin konusu merak ediliyor

14 Kasım 2024 21:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:20

Kayıp Şehir filmi, 2022 yılında beyaz perdede büyük beğeni aldıktan sonra şimdi de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yazdığı romanda oluşturduğu kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazar olan Sandra Bullock’un hikâyesini anlatan film vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplamıştı.

KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Loretta Sage, inzivaya çekilmiş zeki bir yazardır.

Genç kadın hayatını, Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirir.

Yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bir milyarder tarafından kaçırılır.

Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur.

KAYIP ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Sandra Bullock

Daniel Radcliffe

Channing Tatum

Da'Vine Joy Randolph

Patti Harrison

Brad Pitt

Oscar Nunez

Joan Pringle