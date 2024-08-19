Seda Sayan'ın yerine Sana Değer programı yayın akışında yer almaya başladı

19 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:02

Seda Sayan'dan üvey oğlunu şaşırtan hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Seda Sayan'dan üvey oğlunu şaşırtan hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti

Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti

Sabahın Sultanı Seda Sayan gündüz kuşağı programı yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyordu. Ekranlarda yer almamasının ardından ise Seda Sayan programı neden bitti, yok mu araştırılmaya başlandı.

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Star Tv ekranlarının sevilen programlarından biri olan Seda Sayan Sabahın Sultanı ekranlarda yer almazken yayın akışında Sana Değer yer aldı.

Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumu ile ekranlara gelen Sana Değer programında Seda Sayan Sabahın Sultanı formatı yayınlanıyor.

SANA DEĞER PROGRAMI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Daha öncesinde Seda Sayan Sabahın Sultanı programı ekranlarda yer alırken şimdi Songül Karlı ve Uğur Arslan izleyici ile buluşuyor.

Evlenmek isteyen fakat ailelerinden onay alamayan gençler için yardımda bulunan iki ismin sunduğu program büyük ilgiyle takip ediliyor.

Program hafta içi her gün 09.45'te ekranlara geliyor.