Selen Kurtaran Kızıl Goncalar dizisinde Kevser rolünü oynayacak

06 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 08:56

Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonuna 30 Eylül'de başlayacak. Sevilen diziye yeni katılacak olan Selen Kurtaran ise gündemde yer aldı.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

NOW TV ekranlarında yayınlanan Selen Kurtaran, yeni projesi ile ekran karşısına çıkacak. Sezon arası veren Kızıl Goncalar'a yeni katılacak olan oyunculardan biri de Selen Kurtaran oldu.

Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizide birçok başarılı isim yer alırken 19. bölüm ile sezon arası vermişti.

SELEN KURTARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1989 senesinde dünyaya gelen isim Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Galip Derviş ve Mazi Kalbimde Yaradır gibi projelerde yer alırken çeşitli reklamlarda da rol aldı.

KIZIL GONCALAR KEVSER KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

20. bölümü ile yeni sezonuna başlayacak olan dizinin seyircileri 30 Eylül'ü bekliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye katılacak isimlerden bir tanesi de Selen Kurtaran oldu.

Kurtaran'ın Meryem'in arkadaşı olan Kevser rolünü oynaması bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

30 Eylül'de yeni bölümleri ile yayınlanacak olan Kızıl Goncalar'da yer alan oyuncular şöyle:

Hazal Türesan, Şerif Erol, Mert Turak, Selen Öztürk, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Tuğrul Tülek, Duygu Sarışın, Yakup Turgut, Mina Demirtaş, Sitare Akbaş.