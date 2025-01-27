Seranit Granit halka arz kaç lot verir? Talep toplamaya başladı

27 Ocak 2025 17:23 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:24

Seranit Granit'in halka arz süreci başladı. Şirket, 27-29 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak ve toplamda 150.050.000 lot pay satışı yapacak. Bireysel yatırımcılar için dağıtılacak lot sayısı katılım oranına göre değişecek; 150 bin katılımda 750 lot, 2.2 milyon katılımda ise 51 lot gibi. Ayrıca, Seranit Granit'in halka arzı katılım endeksine uygun değil. Halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak belirlendi.

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Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Seranit Granit halka arz süreci başladı. Şirket, 27 Ocak ile 29 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplayacak.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Seranit Granit katılım endeksine uygun değil. Bu, şirketin katılım bankacılığı prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun olmadığı anlamına gelir.

Yatırım tercihleri katılım endeksine uygun olarak şekillenen bireysel ve kurumsal yatırımcıların Seranit Granit'e yatırım yapma konusunda merak ettiği konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar, bu kararlarını alırken şirketin faizli işlemler yapıyor olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysel yatırımcı grubu için dağıtılacak pay miktarı katılım sayısına göre değişiklik gösterecek.

Olası dağıtılacak pay miktarı:

150 bin katılım ile 750 lot (9000 TL),

250 bin katılım ile 450 lot (5400 TL),

350 bin katılım ile 320 lot (3840 TL),

500 bin katılım ile 225 lot (2700 TL),

700 bin katılım ile 160 lot (1920 TL),

1.1 milyon katılım ile 102 lot (1224 TL),

1.6 milyon katılım ile 70 lot (840 TL),

2.2 milyon katılım ile 51 lot (612 TL).

Bu dağıtımlar, halka arzın eşit dağıtım prensibine dayanarak hesaplanmaktadır. Bireysel yatırımcılar, katılım sayılarının artmasıyla orantılı olarak daha az lot elde edecek, bu da yatırım kararlarını etkileyebilir.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Seranit Granit halka arz süreci 27 Ocak 2025'te başladı.

SERANİT GRANİT HALKA ARZINDA KAÇ ADET PAY DAĞITILACAK?

Şirket, toplamda 150.050.000 lot pay dağıtacak.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Seranit Granit katılım endeksine uygun değildir.

SERANİT GRANİT HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Seranit Granit halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak belirlendi.

SERANİT GRANİT KİMİN?

Şirket sermayesinin %58,92'si Avni Çelik'e, %19,88'i Arı Finansal Kiralama'ya ve %19,67'si Sinpaş Yapı Endüstri'ye aittir.