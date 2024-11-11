Serdar Ortaç hakkında neden soruşturma başlatıldığı merak edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü oyuncu Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişiye soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Serdar Ortaç'a neden soruşturma başlatıldı, gözaltına mı alındı sorularının cevapları araştırılıyor. Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeninin aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Vatandaşlar tarafından Serdar Ortaç gözaltına mı alındı, neden soruşturma başlatıldı sorularının cevapları araştırılıyor.
SERDAR ORTAÇ GÖZALTINA MI ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında başlatılan operasyonlarda Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındı.
Serdar Ortaç'ın ise gözaltına alınıp alınmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
SERDAR ORTAÇ'A NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
Sosyal medya üzerinden yasadışı bahis öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatılan kişiler arasında Serdar Ortaç'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Ortaç'ın yanı sıra Mehmet Ali Erbil'in de aralarında yer aldığı 20 kişinin gözaltına alınmasına talimat verildi.