Serdar Ortaç hakkında neden soruşturma başlatıldığı merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü oyuncu Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişiye soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Serdar Ortaç'a neden soruşturma başlatıldı, gözaltına mı alındı sorularının cevapları araştırılıyor. Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.