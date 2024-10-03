Serenay Sarıkaya'nın evinin fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu

03 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:59

Birçok projede yer alan ve adından söz ettiren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın evinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. X platformunda paylaşılan fotoğraflarla beraber Serenay Sarıkaya'nın evi nerede merak konusu oldu.

Medcezir, Aile ve Lale Devri dizileriyle adından söz ettiren Sarıkaya'nın farklı dekorasyona sahip olan evi çok konuşuldu.

Evinde bulunan büyük leopar koltuk ve metal mutfakla dikkat çeken evin sadeliği de dikkat çekti. Fotoğrafların ardından Serenay Sarıkaya nerede oturuyor merak edildi.

SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ NEREDE?

AD Middle East dergisine evinin kapılarını açan Sarıkaya'nın farklı dekorasyonu ses getirdi.

Evinin odaları, mutfağı ve banyosundan gelen fotoğraflar sosyal medyada bir kısım tarafından çok beğenilirken bir kısım tarafından beğenilmedi.

Sarıkaya'nın evi Maslak'ta bulunuyor. Evinin mimarlığını Enis Karavil üstlenirken sade ama şık eşyalar oldukça konuşuldu. Evinden fotoğraflar şöyle: