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Serenay Sarıkaya'dan halay şov! Görenler şaştı kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:48

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Serenay Sarıkaya, jüri üyesi olduğu festivale tarzıyla damga vurdu. Vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not alan ünlü ismin after partide halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Sarıkaya'yı halayda görenler şaştı kaldı.

Her sene gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Geceye Serenay Sarıkaya​, tarzıyla damga vurdu.

Serenay Sarıkaya'dan halay şov! Görenler şaştı kaldı - 1. Resim

Film Festivali’nin jüri üyesi olan Sarıkaya, elbisesiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Serenay Sarıkaya'dan halay şov! Görenler şaştı kaldı - 2. Resim

HALAYA GİRDİ

Ödül gecesi sonrası düzenlenen partide halay​ çeken Serenay, sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun after partide halaya katıldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya'dan halay şov! Görenler şaştı kaldı - 3. Resim

 

Sarıkaya halay çekerken de adeta kendinden geçti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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