Sıfır Atık Vakfı 81 ilde seferberlik başlattı! Başkan Samed Ağırbaş’tan COP31 öncesi kritik mesajlar: 'Yeşil dönüşüm için bir fırsat'

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Samed Ağırbaş, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinden "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesine, su stresinden mikroplastik tehlikesine kadar pek çok kritik konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sıfır Atık Vakfı 81 ilde seferberlik başlattı! Başkan Samed Ağırbaş'tan COP31 öncesi kritik mesajlar: 'Yeşil dönüşüm için bir fırsat'
Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 11 Mart 2026 tarihinde düzenlenen iftar programında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Vakfın vizyonunu ve Türkiye’nin iklim diplomasisindeki yol haritasını paylaşan Ağırbaş, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Konferansı (COP31) öncesi yürütülen hazırlıkları detaylandırdı.

Sıfır Atık Vakfı 81 ilde seferberlik başlattı! Başkan Samed Ağırbaş’tan COP31 öncesi kritik mesajlar: 'Yeşil dönüşüm için bir fırsat'

COP31 HAZIRLIKLARI: "AÇLIK ANA GÜNDEM MADDESİ OLMALI"

COP31 sürecinde halkın gerçek sorunlarıyla bağdaşan kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, dünyadaki açlık ve susuzluk krizine dikkat çekti. Ankara nüfusundan fazla insanın her yıl temel ihtiyaçlara erişemediği için hayatını kaybettiğini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı: "Dünya bu noktadayken konuştuğumuz bazı konular karşılıksız çek gibi kalıyor. COP’un ana gündem maddelerinden biri mutlaka açlık olmalı. Biz Green Zone (Yeşil Alan) kısmında daha aktif olarak köyleri, yaylaları geziyor; halkın taleplerini topluyoruz."

81 İLDE SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ

Onursal Başkan Emine Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilde kalıcı projeler hedeflediklerini belirten Ağırbaş, yerel bazda yürütülen çalışmalardan örnekler verdi:

  • Atıksız Yaylalar: Rize’de başlatılan proje ile bu yıl yaylalarda atık görülmemesi hedefleniyor.
  • Muğla Azmak Nehri: Bölgedeki teknelerin elektrikli sisteme dönüştürülmesi kararı alındı.
  • Eber Gölü: 3 yıl içinde gölü kurtarma planı yapıldı; bölgedeki 145 kuş türü ve doğal miras rehabilite edilerek halkın hayat kalitesi artırılacak.

İSRAFSIZ RAMAZAN SOFRALARI VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Ramazan ayına özel "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesine değinen Ağırbaş, sofralara tüketilmeyecek ürünlerin konulmaması gerektiğini hatırlattı. Özellikle veri merkezlerinin su tüketimi tartışılırken, diğer yanda yaşanan açlığın tezat oluşturduğunu vurguladı. Plastik krizine de değinen Ağırbaş, her bireyin haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yuttuğuna dikkat çekerek; vatandaşlara termos kullanma alışkanlığı edinmeleri çağrısında bulundu. Fast food zincirleri için ise nişasta bazlı biyobozunur ürünlerin vergi avantajıyla teşvik edilmesini önerdi.

Sıfır Atık Vakfı 81 ilde seferberlik başlattı! Başkan Samed Ağırbaş’tan COP31 öncesi kritik mesajlar: 'Yeşil dönüşüm için bir fırsat'

SU STRESİ VE PLANLI TARIM VURGUSU

Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğunu ve tatlı suyun %70’inin tarımda kullanıldığını belirten Ağırbaş, modern sistemlerle bu oranın %30’a çekilebileceğini söyledi. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesini eleştiren Ağırbaş, "Suyu olmayan yerde çok su isteyen pirinç ekmek yanlış. Planlı tarıma geçmeli ve tarımı yeniden popüler hale getirmeliyiz" dedi.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE EĞİTİM

Vakfın sosyal sorumluluk ve eğitim projeleri de gündemdeydi:

  • Depozito Sistemi: Sakarya’nın pilot il seçildiği sistemle, vatandaş ambalaj atığı karşılığında kartına geri ödeme alacak.
  • Burs Programı: Kağıt toplayıcılarının çocuklarına, çevre mühendisi olmaları için özel burs sağlanıyor.
  • Eğitim Müfredatı: Sıfır atık konusu MEB müfredatına eklendi. İTÜ bünyesinde Sıfır Atık Enstitüsü ve TÜİK ile Veri Merkezi kuruldu.
  • Kozmetik Sektörü: Deterjanlardaki gereksiz dolgu maddelerine (tuz vb.) karşı farkındalık çalışması yürütülüyor.
Sıfır Atık Vakfı 81 ilde seferberlik başlattı! Başkan Samed Ağırbaş’tan COP31 öncesi kritik mesajlar: 'Yeşil dönüşüm için bir fırsat'

"DÜNYA İKİ YÜZLÜ BİR DÜZENDE"

Samed Ağırbaş, küresel çevre organizasyonlarının siyasi sessizliğini de eleştirerek, "Hiçbir çevre organizasyonunun İran’a atılan bombalara laf söylediğini görmedim. COP31, bu iki yüzlü düzene karşı Türkiye’nin mesajını dünyaya gür bir sesle duyurması için büyük bir fırsat" diyerek sözlerini tamamladı.

