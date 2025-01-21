Sivas Yıldız Dağı patlama hangi otelde, nerede oldu? 4 kişi yaralandı

21 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:42

21 Ocak Salı günü Sivas Yıldız Dağı'nda patlama meydana geldi. Yaşanan olayın hangi otel olduğu merak edilirken Sivas Valiliği açıklamada bulundu.

Sivas Yıldız Dağı otel patlamasında ölü, yaralı var mı? Son dakika olayında son durum bilgisi paylaşıldı

Sivas Yıldız Dağı otel patlamasında ölü, yaralı var mı? Son dakika olayında son durum bilgisi paylaşıldı

Erken saatlerde yaşanan Sivas​ Yıldız Dağı patlaması sonrasında Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait Yıldızhan Otel'in sahibinin kim olduğu da merak edildi. Patlamanın nedenine dair açıklama bekleniyor.

SİVAS YILDIZ DAĞI PATLAMA​ HANGİ OTEL, NEREDE OLDU?

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre patlama Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katındaki kadın kayak dinlenme odasında meydana geldi.

Bugün olay sonrasında Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Bugün saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.

Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."

SİVAS YILDIZHAN OTEL KİMİN, SAHİBİ KİM?

Meydana gelen patlama sonrası Yıldızhan Otel gündeme geldi. Valilik açıklamasına göre otel, Buruciye AŞ’ye ait.