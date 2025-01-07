Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Ziraat Türkiye kupasına galibiyetle başladı

07 Ocak 2025 21:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:51

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ZTK’ya galibiyetle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda D Grubu’nda yer alan Beşiktaş​, ilk mücadelesinde Sivasspor​ ile karşılaştı.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Rafa Silva​'dan geldi.

Beşiktaş bu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Böylece ligde zor günler yaşayan Beşiktaş, gruplara galibiyetle başlamış oldu.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Ceza alanına ortasında Rafa Silva, 20. dakikada topun gelişine sert vurdu.

Kaleci Nokiloc'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Dakika 87’de Sivasspor gole çok yaklaştı ancak Uğur Çiftçi’nin şutu direkten döndü.

90+3’te bu kez Charisis ile Sivasspor yine gole yaklaştı ancak Mert Günok topu kornere çeldi.