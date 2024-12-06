Sivasspor Galatasaray maçı ertelenecek mi? Meteoroloji'den 8 Aralık Pazar Sivas hava durumu tahmini

06 Aralık 2024 13:01 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:03

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 8 Aralık Pazar günü oynanacak olan mücadele öncesinde Sivas’taki sert kış koşulları nedeniyle saha zemini ve hava durumu merak konusu oldu.

Kırmızı-beyazlıların yaptığı son antrenmanı hava koşullarından dolayı kısa tutması sebebiyle 8 Aralık Pazar günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanması planlanan Sivasspor​ - Galatasaray​ maçı için ertelenme ihtimali gündeme geldi.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Yetkililer, karşılaşmanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Stadyumda bulunan alt ısıtma sistemi, olumsuz hava koşullarının saha zeminine etkisini minimuma indiriyor. Bu nedenle, şu an için maçın ertelenmesine yönelik bir karar bulunmuyor.

8 ARALIK PAZAR GÜNÜ SİVAS’TA HAVA NASIL OLACAK?

Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Sivas’ta, 8 Aralık Pazar günü maç sırasında hava sıcaklığının -4 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre maç saatinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak hava şartlarının saha ve maç üzerindeki etkisi, maç saati yaklaştıkça daha net anlaşılacak.