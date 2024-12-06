Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 12 milyar doları aştı

06 Aralık 2024 12:21 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:42

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat, 2024 yılı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 12,3 milyar dolara ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti.

Türkiye, ABD'li şirketler için stratejik bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Türkiye ve ABD arasındaki yakınlaşma ekonomik ilişkileri pekiştirerek dış ticaretin de gelişmesine katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ülke içindeki yaklaşan seçim süreci, bu ekonomik bağları tekrar gündeme taşırken, ticaret ve yatırım konuları ön plana çıktı.

Türkiye, güçlü ve dinamik ekonomisi, coğrafi avantajlarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda yüksek yatırım potansiyeli ile de ABD'li şirketler için cazip bir pazar oluşturuyor. Ticaret heyetlerinin düzenlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı dış satışlar önemli bir artış gösterdi.

TÜRKİYE'NİN ABD'YE İHRACATI ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı bu yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 oranında bir artış göstererek 12,3 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ABD ile olan ticaret hacmini güçlendirerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğini daha parlak kılmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 11,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Ocak-kasım döneminde, ABD Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACATI KİMYA SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD'ye ihracatta özellikle sanayi sektörü öne çıktı. İkili ilişkilerin geliştirilmesiyle dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den en fazla Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep gelmesi ülkeye yapılan dış satımda dikkati çeken önemli bir nokta oldu.

Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla ihracatı 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1,1 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 786,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 720,6 milyon dolarla halı, 703,2 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti. Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 1,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 13,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 37,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 37,6 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 70,9 milyon dolarla deri ve deri mamulleri sektörü oldu.

DEĞER BAZINDA İHRACAT ARTIŞINDA DA KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Ocak-kasım döneminde değer bazında ABD'ye en fazla ihracat artışını 340,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. İhracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 267,5 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 147,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 84,8 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 67,3 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri takip etti.

İl bazında bakıldığında ABD'ye İstanbul'dan 4,3 milyar dolarlık, Ankara'dan 1,3 milyar dolarlık, İzmir'den 1,1 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 986 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, ABD'ye ocak-kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler (bin dolar) şöyle: