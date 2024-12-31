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Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 00:01 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:15
Sivas&#039;ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu

AFAD Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından Sivas ve ilçelerindeki fay hatları ve deprem riski merak edildi.

Sivas’ın Ulaş​ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi.

AFAD​, depremin 8,41 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu - 1. Resim

SİVAS​'TA FAY HATTI VAR MI?

Sivas’ın kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir.

Bu nedenle Sivas riskli bir bölgede yer almaktadır.

Diğer önemli bir fay ise Gemerek, Şarkışla, Ulaş ilçelerinden geçen Deliler fayıdır.

Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas riskli ilçeler son depremin ardından merak konusu oldu - 2. Resim

KUZEY ANADOLU FAY ZONU NEDİR?

Kuzey Anadolu Fay Zonu, yaklaşık 1200 km uzunluğunda, sağ yanal ötelenmeye sahip, genel olarak birkaç yüz metre ile 10 km arasında değişen genişlikte, bir zon şeklinde gelişmiş doğrultu atımlı bir fay sistemidir.

Kuzey kol Marmara Denizi’ni bir uçtan öbür uca geçer ve 17 Ağustos 1999 depremi bu kol üzerinde meydana gelmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular
Ulaş merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kaynak: TGRT Haber
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