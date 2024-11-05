Soruşturma açılan Aral Şimşir, Midtjylland'da forma giyiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:46

UEFA tarafından Aral Şimşir'e, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle disiplin soruşturulması başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadığı ve ne söylediği merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında 3 Kasım 2024 tarihinde M. Tel-Aviv ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'e UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Vatandaşlar tarafından Aral Şimşir kimdir, neden soruşturma başlatıldı sorularının cevapları araştırılıyor. ARAL ŞİMŞİR NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI? UEFA tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Aral Şimşir'e karşılaşmada rakip takım oyuncularına söylediği iddia edilen sözler nedeniyle soruşturma açıldı. Danimarka basını Bold'un haberinde yer alan bilgilere göre Maccabi Tel Aviv, Aral Şimşir'i UEFA'ya şikayet etti. Aral Şimşir'in, Maccabi Tel Aviv takımında oynayan futbolculara "Özgür Filistin. Umarım ölürsünüz" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. ARAL ŞİMŞİR KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? Doğuhan Aral Şimşir, 19 Haziran 2002 yılında Danimarka'nın Koge şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan futbolcunun forma numarası da 58'dir. Forvet mevkiinde oynayan Aral Şimşir, kariyerine Danimarka'nın U-16, U-17, U-18 takımlarında oynayarak başladı. 2020 yılında Midtjylland'a transfer olan futbolcu çıktığı 47 maçta 6 gol attı. Jerv ve Lillestrom takımlarında da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu U-21 tercihini ise Türkiye'den yana kullandı. Aral Şimşir, Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 7 maçta, 1 asist yaptı. İlgili Haberler Galatasaray'da Tottenham maçına hazırlanıyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı! Samsunspor fırtınası dinmiyor! Galatasaray'ın ensesinde