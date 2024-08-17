Sosyal medyada kullanılan #globalcallforTurkey etiketinin ne demek olduğu gündem oldu

17 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:59

İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Karabük ve Bolu'da çıkan yangın nedeniyle sosyal medyada kullanıcılar #globalcallforTurkey etiketini kullanmaya başladı.

Etiketi gören diğer kullanıcılar ne anlama geldiğini merak etti.

#GLOBALCALLFORTURKEY NE DEMEK?

#globalcallforTurkey etiketi tam olarak Türkçe'ye çevrildiğinde "Türkiye için küresel çağrı" anlamına geliyor.

Sosyal medyada etiketi kullanan kullanıcılar yangınlar için diğer ülkelerden yardım istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, durumun panik oluşturmak için yapıldığını belirterek vatandaşların dezenformasyona karşı vatandaşları uyardı.

Uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususun olmadığını belirten Bakan Yumaklı "Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" dedi.