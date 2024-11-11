Star Wars serisi Andor'un 2. sezonunun ne zaman çıkacağı açıklandı

11 Kasım 2024 09:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:19

Brezilya'da Disney tarafından D23 Expo adında yeni bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Star Wars bünyesinde bulunan Andor dizisinin yeni sezonunun tanıtımı yapıldı. İzleyiciler tarafından Andor'un 2. sezonunun ne zaman çıkacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin 2. sezonu 2025 yılında çıkış yapacak, tam tarih açıklandı.

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Star Wars'un bünyesinde bulunan Andor dizisinin ilk sezonu 2022 yılında Disney+'ta yayınlanmıştı.

Dizi ilk sezonu ile izleyicileri kendine çekmiş ve son dönemlerdeki çıkan Star Wars yapımlarının arasında en iyilerinden biri olarak nitelendirilmişti.

Star Wars hayranları tarafından merakla beklenen Andor dizisinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı ise açıklandı.

ANDOR 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney'in Brezilya'da düzenlediği D23 Exbo etkinliğinde açıklanan bilgilere göre Andor'un yeni sezonu 22 Nisan 2025 tarihinde çıkacak.

Dizinin ilk sezonunda olduğu gibi haftada bir bölüm yayınlanacak.

Oscar adayı senarist Tony Gilroy tarafından yönetilen yapım ekibi, 24 bölümlük orijinal plana sadık kalacak.

Yani Andor 2. sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek.

Sezonun sonunda hikayenin ise Rogue One'ın başladığı yerde biteceği de açıklandı.

Rogue One filminde Orson Krennica karakterini oynayan Ben Mendelsohn yeni sezonda ekibe dahil olacak.

Diego Luna, Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly gibi isimler ise ilk sezonki rolleriyle geri dönecek.