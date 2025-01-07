Su diyeti nasıl yapılır? Örnek menü ile faydaları ve zararları

07 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:41

Zaman zaman kilo dengelerimizde değişiklikler olur. Aldığımız kiloları vermek uzun vadede gerçekleşirken en önemlisi sağlıklı ve dengeli şekilde kilo vermektir. Son yıllarda oldukça popüler olan su diyetinin nasıl yapıldığı fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

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Son birkaç yıldır popüler olan su diyetinin faydaları ve zararları kilo vermek​ isteyenlerin gündeminde olmaya devam ediyor. Soğuk su içildiğinde kalori yakan vücudumuz için en uygun ve sağlıklı diyet yöntemini uygulamak gerekmektedir. Kilolardan hızlıca 1 ayda kurtulmak her zaman istenilen olsa da diyet esnasında en sağlıklı şekilde kilo vermek gerekir. Su diyetinin listesi ve örnek menüsü ile kolayca kilo vermek mümkün

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su diyeti, son yıllarda en çok kullanılan zayıflama yöntemlerinden bir tanesidir. Doğru kullanım halinde kilo vermeye hızlıca etki eden su diyeti örnek menüleri ile kolayca kilo vermek mümkündür. Diyetler, kişiden kişiye değişkenlik gösterirken uzman doktora danışarak uygulanmalıdır.

Su diyetine başlamadan önce hafif gıdalar ile beslenmelidir. Yağsız ve şekersiz besinleri azaltarak sebze ağırlıklı beslenmeye geçmek tavsiye ediliyor. Vücudumuz için her daim ihtiyaç duyduğumuz sıvı tüketimini yavaşça artırarak alışmak gerekir. Su diyeti esnasında belirli bir zaman sadece su tüketilir. Kişi, günde 2 veya 3 litre su içerek başlayabilir.

Su diyeti esnasında enerji kaybı yaşandığından dolayı ağır egzersizler yapılmamalı ve istirahat etmeye dikkat edilmelidir.

Diyetin sona ermesinin ardından ağır beslenmekten kaçınılmalıdır. Sindirirken zorlanmayacağınız hafif sebze besinleri tercih edilebilir. Yoğurt, sebze, haşlanmış sebzeler oldukça sık tercih edilen besinlerden birkaç tanesidir. Diyetten sonra ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak önemli olurken baharattan da uzak durulması gerekir.

SU DİYETİ ZARARLI MI?

Su diyetinin etkileri her diyette olduğu gibi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu diyet kalori eksikliği sebebiyle hızlıca kilo verdirir fakat çok önerilmez. Uzun süre yapılması sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Çok fazla su tüketimi yapıldığında böbrek sorunları yaşanabilir ve kan şekeri düşüklüğü mide bulantısına sebep olabilir.

Tansiyon düşüklüğü sebebiyle güç kaybı yaşanacağından su diyeti önerilmez. Bunun yerine ağır besinleri azaltarak sıvı tüketimini artırmak çok daha sağlıklı bir diyet yöntemi olur.

SU DİYETİ İLE ZAYIFLAMANIN FAYDALARI

Son yıllarda su diyetini kullanan birçok kişi fayda görürken diyetler esnasında karşınıza çıkabilecek olan durumlara karşın doktor tavsiyesi gerekmektedir. Herkesin bünyesinin farklı olmasından dolayı su diyeti ağır ve zararlı olabilir. Su diyetinden fayda görenler kilo kaybının olduğunu belirtiyor.

Su diyeti ile kalori alımı azalıyor ve hızlıca kilo kaybı yaşanabiliyor. Bu diyet sayesinde giden kilo genel olarak kas kütlesi ve su kaybı olduğundan dolayı uzun süre yapılmaması ve sürecin takip edilmesi öneriliyor.

Su diyeti esnasında ağır yemeklerden uzak kalındığı için detoks etkisi de ortaya çıkar. Vücutta bulunan toksinlerin atılması hızlanır. Ağır yemekler ve baharatlar sonrasında sindirim sistemi zorlanır. Su diyeti sayesinde besin alımı durur ve sindirim sistemi rahatlar.

SU DİYETİ ÖRNEK MENÜ LİSTESİ

Sıvı tüketiminin arttığı ve besinin azaldığı bu diyette birçok yöntem vardır. Genel olarak en sık tercih edilen su diyeti örnek menüsü şöyle:

Sabah uyandığınızda 1 bardak limonlu su ve 1 bardak yeşil çay. Öğlen meyve ve bitki çayı. Akşam ise çorba içilebilir. Öğünlerin arasında su tüketimi devam edebilir. Su diyetini uygulamadan önce kesinlikle doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Vücudunuz için uygun değil ise su diyeti yapmamalısınız.