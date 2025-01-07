Tansiyon nasıl düşürülür? Yükselince ne yapılır? Yüksek tansiyona iyi gelen yöntemler

07 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:12

Gün içerisinde sık sık yaşadığımız tansiyon yüksekliği bazen strese bağlı bazen de genetik olarak ortaya çıkabiliyor. Tansiyon yükselmesi halinde hayat kalitemiz düşerken baş ağrısı ve mide bulantısı meydana gelebiliyor. Yüksek tansiyona müdahale edilmediğinde önemli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle yüksek tansiyona iyi gelen şeyler her zaman aklımızda bulunmalıdır.

Çoğu zaman stres ve heyecan halinde tansiyonumuz yükselirken yükseldiğinde yapılacaklar dikkatle araştırılmalıdır. Yaş ve genetik nedenlerden dolayı ortaya çıkan tansiyon​ yükselmesine iyi gelen şeyler her zaman gündemde yerini koruyor. Yüksek tansiyon​ sebebiyle kalp hastalıkları, inme ve böbrek hastalıkları yaşanabilmekte. Bu sebeple tansiyonun nasıl düşürüleceği her daim bilinmelidir.

TANSİYON NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Gün içinde yaşadıklarımız stres oluşturur ve tansiyon değerlerimizde değişkenlik gösterebilir. Yüksek tansiyonu sonucunda önemli sağlık sorunlarının meydana gelebileceğinden dolayı en hızlı ve etkili yöntemler bilinmelidir. Kanın damar duvarlarına yüksek baskı uygulaması halinde ortaya çıkan durumla beraber baş ağrısı, dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkiler yaşanabiliyor. Kişiler genel olarak tansiyonunun yükseldiğini bu etkiler sonrası anlayabiliyor. Tansiyon yükselmesi sonrasında kalp hastalıkları gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle yükseldiğini hisseden kişilerin ilk olarak tansiyon aleti ile değerlerini ölçmesi gerekir.

TANSİYON YÜKSELİNCE NE YAPILIR?

Gün içerisinde yaşanan yüksek tansiyon sonrasında ilk olarak yapmanız gereken derin nefes almaktır. Ardından uzun süre ayakta durmamaya çalışınız ve bir süre istirahat ediniz.

Bol su içerek tansiyon değerlerinizi dengeleyebilirsiniz. Tuz ve kahve gibi tüketimlere ara vermeniz gerekmektedir. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız ilk olarak doktorunuza danışarak ilaç içebilirsiniz.

180/120 mmHg veya daha fazla olması anormal durum olarak kabul edilirken uzman hekimden tedavi alınması gerekmektedir. Ense bölgenize soğuk kompress uygulamak kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Tansiyonununuz yükseldiğinde soğuk kompress uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler kişiden kişiye farklılık gösterirken ilk olarak yapılması gereken uzman hekime başvurmaktır. Tansiyon sonrası mide bulantısı yaşanmasından dolayı azar azar su içmek yardımcı olabilir.

TANSİYON YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Sağlıksız beslenme, yetersiz uyku​ ve yaşa bağlı yaşanan tansiyon yükselmelerinde erken belirtiler ile daha fazla değerler artmadan önlem alınabiliyor. Kişide Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, hâlsizlik, nefes darlığı, bulanık görme, sık idrara çıkma gibi belirtiler olması tansiyon yüksekliğine işaret eder. Eğer bu belirtiler yaşanıyor ise ilk olarak ölçüm yapmanız gerekmektedir. Ölçüm sonrası değerlerin yükseldiğin öğrenmeniz halinde ilk olarak dinlemeniz ve baş bölgesine soğuk kompress uygulanmalıdır. Ara ara ölçüm yapılarak takip edilen değerlerde artış gözlemlenir ise doktorunuza başvurmanız gerekir.

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?

Yüksek tansiyona sahip olan kişiler gün içerisinde sıklıkla değerlerinde farklılık hissedebilir. Doktor kontrolü ile ilaç tedavisinin yanında hayat kalitesini artıracak yöntemler de büyük önem arz eder. İlk olarak sağlıklı beslenme gerekirken yediğimiz besinler tansiyon değerlerimizi etkiler.

Tuz tüketimini azaltmak yüksek tansiyon riskini azaltırken gün içerisinde besinlerimizde az miktarda tuz kullanmalıyız. Fazla tuz tüketimi halinde tansiyon değerlerinde değişkenlik olabilir. Dışarıda sağlıksız yemekler ve hazır işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Potasyum içeren gıdaları tüketmek değerleri dengede tutmak için önemlidir. Patates, avokado gibi besinler potasyum içerir.

Tansiyonu etkileyen en önemli etkenlerden birisi sağlıksız beslenmedir. Kişiler diyet uygulaması ile değerlerini dengede tutabilirler. Yağlı ürünlerden vazgeçmek ilk adım olurken bol sebze ve meyve tüketimi önerilir.

Gün içerisinde hareketsizlik tansiyon değerlerini etkilerken sık sık egzersiz yapmak öneriliyor. Hafif kısa yürüyüşler ile kan basıncını dengede tutabilirsiniz. Yürümenin stres ile baş etmede ilk olarak önerilmesi de dikkat çekmektedir.

YÜKSEK TANSİYON İÇİN EN YAPILMALI?

Fazla kilo alımı sonrasında yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Değerlerinizi dengede tutmak adına kilonuzu dengede tutmalısınız. Bunun için ise dengeli bir diyet uygulaması ve hafif egzersizler yapabilirsiniz.

Stres anında tansiyon yükselmesi olmasından dolayı stresten uzaklaşmak adına nefes alma teknikleri, dikkatinizi başka yöne çekme gibi yöntemleri deneyebilirsiniz.

Tansiyon yükselmesindeki bir diğer sebeplerden biri ise uyku süresinin az olması. Uykunun az olması halinde tansiyon dengesinde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle yetişkin kişiler 7 saat uyumalıdır. Vücudunuz yeterli derecede dinlenmesi kan basıncınızı dengeler.

Hipertansiyon sorunu yaşayanların değerlerini yakından takip etmesi öneriliyor. Tansiyon değerlerinizi sık sık kontrol ederek gerekli tedaviler uygulanmaya başlanır. Tansiyon değerlerinizin çok sık değiştiğini fark ettiyseniz ilk olarak uzman hekimlere başvurmalısınız.