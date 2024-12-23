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Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:39
Süper Lig&#039;in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın&#039;ın değeri arttı

Yılın sonuna yaklaşırken futbolcuların piyasa değerleri de güncellendi. Yeni güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu. Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile birinci sırada yer alırken hemen arkasından 23 milyon Euro ile Gabriel Sara takip etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken futbolcuların piyasa değerleri de güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birçok futbolcunun değeri artarken zirvedeki isim ise değişmedi.

Taraftarlar tarafından Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu merak ediliyor.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı - 1. Resim

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu listesinde Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 5 ve Beşiktaş'tan ise bir isim yer aldı.

Listesinin başında Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen (75 milyon Euro) yer aldı.

Hemen arkasından ise yine sarı-kırmızılılardan Gabriel Sara (23 milyon Euro) takip ederken üçüncü sırada ise Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Sofyan Amrabat (22 milyon Euro) üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin devamı ise şöyle:

TAKIMFUTBOLCUPİYASA DEĞERİ
GalatasarayVictor Osimhen75 milyon Euro
GalatasarayGabriel Sara23 milyon Euro
FenerbahçeSofyan Amrabat22 milyon Euro
FenerbahçeYoussef En-Nesyri22 milyon Euro
GalatasarayBarış Alper Yılmaz20 milyon Euro
GalatasarayDavinson Sanchez19 milyon Euro
FenerbahçeAllan Saint-Maximin17 milyon Euro
FenerbahçeSebastian Szymanski17 milyon Euro
BeşiktaşGedson Fernandes17 milyon Euro
FenerbahçeJayden Oosterwolde15 milyon Euro

 

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı - 2. Resim

YUNUS AKGÜN, OĞUZ AYDIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR OLDU?

Yunus Akgün'ün piyasa değeri 4 Ekim 2024 tarihinde 6.5 milyon Euro'ya güncellenmişti.

Son dönemlerde gösterdiği başarılı performansın ardından Yunus Akgün'ün piyasa değeri 11 milyon Euro'ya yükseldi.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı - 3. Resim

OĞUZ AYDIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin bu sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ise 4 Ekim 2024 tarihinde 5.5 milyon Euro piyasa değeri ile listelenmişti.

Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro'ya yükseldi.

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Kaynak: TGRT HABER
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