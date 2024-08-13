Suriye’de en son deprem 3,1 büyüklüğünde meydana geldi! Hatay’dan da hissedilen depremler devam edebilir

13 Ağustos 2024 08:15 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 08:15

12 Ağustos Pazartesi gecesi merkez üssü Suriye’nin Hama şehrinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremlerle Türkiye’nin de sarsılmasının ardından Hatay’dan hissedilen depremler devam edebilir.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son deprem listesine göre; en son deprem 13 Ağustos Salı saat 05.40 sularında merkez üssü Suriye’nin Hama şehrinde 3,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

13 Ağustos Salı sabahı Suriye’nin Hama kentinde yaşanan 3,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hissedildi.