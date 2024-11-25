T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı kapalı mı? Seferler 2 istasyon aralığında yapılacak
Bugün M2 Hacıosman metro hattı ve tramvay hattı geçici olarak kapalı olacak. Seferler 15.00 itibarıyla 2 istasyon aralığında olurken açılacağı saat duyurulmadı.
Her gün binlerce kişinin sık sık kullandığı Kabataş tramvay hattı bugün geçici olarak kapatılacak. Seferler Eminönü ile Bağcılar istasyonları aralığında gerçekleşirken açılacağı saate dair açıklama bekleniyor.
Tramvay hattını kullanacak olanlar açık olan duraklar ile ulaşım sağlayabilecek.
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI KAPALI MI, NEDEN?
İstanbul Valiliği kararınca bugün Hacıosman metro hattı ve Kabataş - Bağcılar tramvay hattı geçici bir süre kapalı olacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bugün T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre tramvay hattında seferler Eminönü ile Bağcılar aralığında gerçekleşecek. Duyuruya göre 15.00'te kapanacak olan hat, ikinci duyuruya kadar kapalı olacak.
Buna göre durakların tekrardan açılacağı saat belirlenmedi.
KABATAŞ - BAĞCILAR TRAMVAY HATTI DURAKLARI 2024
Tramvay hattının durakları şöyle:
Bağcılar
Güneştepe
Yavuzselim
Soğanlı
Akıncılar
Güngören
Merter Tekstil Merkezi
Mehmet Akif
Zeytinburnu
Mithatpaşa
Seyitnizam-Akşemsettin
Merkezefendi
Cevizlibağ-AÖY
Topkapı
Pazartekke
Çapa-Şehremini
Fındıkzade
Haseki
Yusufpaşa
Aksaray
Laleli-İstanbul Ü.
Beyazıt-Kapalıçarşı
Çemberlitaş
Sultanahmet
Gülhane
Sirkeci
Eminönü
Karaköy
Tophane
Fındıklı-Mimar Sinan Ü.
Kabataş