T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı kapalı mı? Seferler 2 istasyon aralığında yapılacak

25 Kasım 2024 13:44 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:53

Bugün M2 Hacıosman metro hattı ve tramvay hattı geçici olarak kapalı olacak. Seferler 15.00 itibarıyla 2 istasyon aralığında olurken açılacağı saat duyurulmadı.

Son dakika | İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Son dakika | İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Her gün binlerce kişinin sık sık kullandığı Kabataş tramvay hattı bugün geçici olarak kapatılacak. Seferler Eminönü ile Bağcılar istasyonları aralığında gerçekleşirken açılacağı saate dair açıklama bekleniyor.

Tramvay hattını kullanacak olanlar açık olan duraklar ile ulaşım sağlayabilecek.

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI KAPALI MI, NEDEN?

İstanbul Valiliği kararınca bugün Hacıosman metro hattı ve Kabataş - Bağcılar tramvay hattı geçici bir süre kapalı olacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bugün T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre tramvay hattında seferler Eminönü ile Bağcılar aralığında gerçekleşecek. Duyuruya göre 15.00'te kapanacak olan hat, ikinci duyuruya kadar kapalı olacak.

Buna göre durakların tekrardan açılacağı saat belirlenmedi.

KABATAŞ - BAĞCILAR TRAMVAY HATTI DURAKLARI 2024

Tramvay hattının durakları şöyle:

Bağcılar

Güneştepe

Yavuzselim

Soğanlı

Akıncılar

Güngören

Merter Tekstil Merkezi

Mehmet Akif

Zeytinburnu

Mithatpaşa

Seyitnizam-Akşemsettin

Merkezefendi

Cevizlibağ-AÖY

Topkapı

Pazartekke

Çapa-Şehremini

Fındıkzade

Haseki

Yusufpaşa

Aksaray

Laleli-İstanbul Ü.

Beyazıt-Kapalıçarşı

Çemberlitaş

Sultanahmet

Gülhane

Sirkeci

Eminönü

Karaköy

Tophane

Fındıklı-Mimar Sinan Ü.

Kabataş