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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:39

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Tabii Spor canlı izle yayın akışı Şampiyonlar Ligi maçları ile belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunda heyecan, 3 Kasım Salı akşamı oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Lig aşamasının dördüncü haftasında Avrupa futbolunun önemli ekipleri aynı saatte sahaya çıkarken, futbolseverler de günün maç programını ve Tabii Spor canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Saat 23.00'te başlayacak yedi karşılaşma arasında Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa, Villarreal-PSG ve Feyenoord-Inter mücadeleleri de bulunuyor. Futbolseverler Barça Viila maçı hangi kanalda ve Atletico Bayern hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak tüm karşılaşmaların Tabii Spor kanallarındaki yayın planı da belli oldu. 3 Kasım Salı Tabii Spor yayın akışı açıklandı. Tabii Spor 1, 2 canlı yayın Şampiyonlar Ligi’nde birçok dev mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

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Editor
 TGRT Haber
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Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:39

2026/27 sezonunun dördüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı günü oynanacak yedi mücadeleyle devam ediyor. Avrupa'nın önemli kulüplerini karşı karşıya getirecek maçların tamamı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. -, -Aston Villa ve Villarreal-PSG gibi dikkat çeken karşılaşmaların da yer aldığı gecede, takımlar lig aşamasındaki puan durumlarını değiştirmek için sahaya çıkacak. Mücadelelerin Türkiye'deki yayın adresi kanalları olurken, karşılaşmaların kanal dağılımları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tabii Spor 1, 2, 3 canlı nereden izlenir? İşte Tabii Spor canlı Şampiyonlar Ligi maç yayın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun dördüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
Tabii Spor canlı izle bedava, Şampiyonlar Ligi maçları araştırılıyor. 3 Kasım Salı günü toplam yedi Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.
Tüm karşılaşmalar Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Maçlar Tabii Spor platformunun farklı kanallarından (Tabii Spor, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4, Tabii Spor 5, Tabii Spor 6) yayınlanacak.
Öne çıkan maçlar arasında Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa ve Villarreal-PSG bulunuyor.
Tabii platformuna üye olmak için e-posta veya sosyal medya hesapları kullanılabilir, temel üyelik ücretsizdir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

7 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI TABİİ SPOR'DA CANLI YAYINLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşamasının dördüncü haftasında 3 Kasım Salı günü yani bu akşam toplam yedi karşılaşma oynanacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak mücadeleler, Tabii Spor bünyesindeki farklı kanallardan canlı olarak yayınlanacak. Gecenin programında İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden takımların karşılaşmaları bulunuyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Şampiyonlar Ligi gecesinde Atletico Madrid ile Bayern Münih, Barcelona ile Aston Villa, Villarreal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Diğer mücadelelerde ise Bodo/Glimt-Lille, Feyenoord-Inter, LASK-Slovan Bratislava ve Manchester United-Roma maçları oynanacak. Karşılaşmaların tamamı aynı saatte başlayacağı için her mücadele Tabii Spor'un farklı bir kanalından futbolseverlerle buluşacak.

3 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayın kanalları şöyle:

SaatKarşılaşmaYayın kanalı
23.00Atletico Madrid - Bayern MünihTabii Spor
23.00Barcelona - Aston VillaTabii Spor 1
23.00Villarreal - PSGTabii Spor 2
23.00Feyenoord - InterTabii Spor 3
23.00Manchester United - RomaTabii Spor 4
23.00Bodo/Glimt - LilleTabii Spor 5
23.00LASK - Slovan BratislavaTabii Spor 6

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii, TRT bünyesinde hizmet veren dijital yayın platformu olarak internet üzerinden yayın yapıyor. Platformda Tabii Spor, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 ve diğer numaralandırılmış spor kanalları aracılığıyla farklı karşılaşmalar izleyiciyle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi organizasyonların yayınları da platformun spor içerikleri arasında bulunuyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Tabii Spor yayınlarına bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Bilgisayar kullanıcıları herhangi bir uygulama indirmeden platformun resmi internet sitesine girerek Canlı TV sekmesinden yayınları takip edebiliyor. Mobil cihazlarda ise App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen Tabii uygulaması kullanılabiliyor. Android TV, LG webOS ve Samsung Tizen işletim sistemine sahip akıllı televizyonlarda da uygulama mağazası üzerinden Tabii uygulamasına ulaşılabilmektedir.  

Şampiyonlar Ligi maçları için Tabii'ye üye olmak isteyen kullanıcılar, e-posta adresleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Temel üyelik için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Üyelik işleminin ardından platformun ana menüsündeki Spor veya Canlı TV kategorisine girilerek yayın yapan kanallar arasından seçim yapılabilmektedir.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Platformda bazı karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilirken, yabancı takımların mücadeleleri ve reklamsız, yüksek çözünürlüklü yayın seçenekleri için premium paket gerekebiliyor. Bu nedenle izlenmek istenen karşılaşmanın yayın erişimi ve üyelik koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii Spor yayınları internet üzerinden sunulduğundan uydu alıcısına manuel frekans girerek kanallara erişmek mümkün değil.

BARCELONA ASTON VİLLA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşamasının dördüncü haftasında Barcelona ile Aston Villa, 3 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Barselona kentindeki Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 21.00'de başlayacak. Türkiye'de ise karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

Barcelona ile Aston Villa arasındaki mücadele Türkiye'de Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Üç maç sonunda Aston Villa, üç galibiyet alarak 9 puana ulaştı ve lig aşamasında ikinci sıraya yerleşti. Barcelona ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Barcelona ve Atletico Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Barcelona, PSG karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Aston Villa karşısında puan almak için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi Aston Villa ise lig aşamasındaki üç maçını da kazanmasının ardından başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor. İki takımın karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında saat 23.00'te Tabii Spor 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

ATLETİCO MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Atletico Madrid ile Bayern Münih, 3 Kasım Salı günü İspanya'da karşı karşıya gelecek. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele, İspanya yerel saatiyle 21.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak karşılaşma, Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih, lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki beraberlik alarak 5 puan topladı. Alman temsilcisi bu sonuçlarla puan tablosunda 14. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Toplam 4 puana sahip İspanyol ekibi, lig aşamasında 16. basamakta bulunuyor.

İki takım da dördüncü hafta mücadelesinden üç puanla ayrılarak puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyor. Atletico Madrid-Bayern Münih karşılaşması, 3 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak ve Türkiye'de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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