Taş Kağıt Makas bu akşam yeni sezonuyla yayınlanacak

18 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:04

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam var mı, yok mu belli oldu.

Burak Yörük'ün yer aldığı Taş Kağıt Makas​, 18 Eylül itibarıyla yeni yayın hayatına başlıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen projeye yeni isimler de dahil oldu. Kanal D yayın akışında ise bugün birçok program ve dizi yer aldı.

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk sezonu ile büyük ilgi çeken dizinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yer alırken izleyiciler merakla yeni bölümde neler olacağını bekliyor.

Dizi her zamanki günü olan çarşamba günleri 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda Ekin Koç​, Serra Arıtürk​, Ozan Güven​, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

Uraz Kaygılaroğlu ise yeni sezonda diziye dahil olan oyuncular arasında oldu.

KANAL D YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Arka Sokaklar