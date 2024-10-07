Taylor Rousseau Grigg 25 yaşında hayatını kaybetti

07 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:48

Amerikalı TikTok fenomeni Taylor Rousseau Grigg, sağlık sorunları sebebiyle ani bir şekilde 25 yaşında hayatını kaybetti.

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Fenomenin eşi Cameron Grigg, Taylor’ın bir yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve etrafa neşe saçtığını belirterek “Tanıdığım en cesur ve güçlü kadın” dedi.

TAYLOR ROUSSEAU GRİGG KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Amerikalı Taylor Rousseau Grigg, 1.4 milyon takipçisi olan popüler bir TikTok​ fenomeniydi. 2024 yılının Ekim ayında hayatını kaybeden Taylor’ın son bir yıl boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

TAYLOR ROUSSEAU GRİGG NEDEN ÖLDÜ?

25 yaşında hayatını kaybeden Taylor Rousseau Grigg’in ölüm sebebi henüz netlik kazanmadı.

TAYLOR ROUSSEAU GRİGG KAÇ YAŞINDA?

Taylor Rousseau Grigg, 25 yaşındaydı.