Telegram'a herhangi bir erişim engeli gelmezken BTK birçok kez uyarıda bulunmuş
Geçtiğimiz günlerde Instagram'a getirilen erişim engeli yaklaşık 1 hafta sonra kaldırılırken Wattpad ve Roblox için gelen yasak henüz kaldırılmadı. BTK tarafından getirilen erişim engellerinin ardından Telegram kapanacak mı, kapanıyor mu gündeme gelirken henüz bir açıklama gelmedi.
Son günlerde ülkemizde bazı platformlara gelen erişim engellerinin ardından gözler Telegram'a çevrildi. Milyonlarca kullanıcısı olan platform son yıllarda popülerleşirken kapatılıyor mu 2024 merak edildi.
TELEGRAM KAPANACAK MI 2024?
Roblox ve Wattpad erişim yasaklarının ardından Telegram da kapatılacak mı gündemde yer alırken şu an için BTK tarafından herhangi bir yasak duyurusu yapılmadı.
Açılan kanallarda uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığını öğrenilen platform için BTK, birçok kez uyarıda bulunurken Türkiye'de temsilcisi bulunmamasından dolayı herhangi bir karşılık alamadı.
TÜRKİYE'DE KAÇ TELEGRAM KULLANICISI VAR?
Telegram'ın Türkiye'de 8 milyon aktif kullanıcısı bulunurken en çok kullanan ülkeler arasında 10. sırada yer aldık. Uygulamanın dünya çapında toplamda 1 milyar kullanıcısı bulunuyor.