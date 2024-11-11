Tody Todd hayatını kaybetti! Hangi filmlerde oynadığı gündem oldu

11 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:48

Candyman adlı korku filmi serisi ile tanınan ünlü oyuncu Tony Todd hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından hangi filmlerde oynadığı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Tony Todd kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

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Dünyanın en bilinen korku filmlerinden biri olan "Candyman"in başrol oyuncusu Tony Todd hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken vatandaşlar tarafından Tony Todd kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TONY TODD KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Tony Todd, 4 Aralık 1954 yılında ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya geldi.

Connecticut Üniversitesi'nde ve Eugene O'Neill Ulusal Tiyato Enstitüsü'nden mezun olan ünlü oyuncu kariyeri boyunca 100'den fazla sinema ve TV filminde yer aldı.

Kariyerinde ilk defa Sleepwalk adlı filmde oynayan ünlü oyuncu Transformers, The Flash, Star Trek gibi birçok yapımda da seslendirme yaptı.

Tony Todd'un yer aldığı bazı yapımlar şöyle: