Tokat fay üstünde olan ilçeler ve deprem riski haritası

24 Ekim 2024 17:03 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:11

Tüm Türkiye'de her gün birçok yerde sarsıntı yaşanırken Tokat'ta yaşayan vatandaşlar fay hattı olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde olan sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Tokat'ın deprem riski haritası da belli oldu.

Deprem​ bölgesi olan ülkemizde her gün sık sık küçük şiddetli sarsıntılar yaşanıyor. Fazla nüfusu ile bilinen Tokat​'ta fay hattı​ var mı, nereden geçiyor belli oldu.

TOKAT'TA FAY HATTI VAR MI?

Tokat'ta fay hattı üzerinde yer alan ilçeler arasında Niksar, Pazar, Reşadiye, Erbaa yer alıyor. Niksar çayının güneyinden başlayan ve Erbaa'nın güneyine kadar uzanan fay hattı Esençayı olarak biliniyor.

Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 senesinde, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 senesinde can kaybının olduğu sarsıntılar olmuştu.

Tokat'ta riskli olan yerler arasında Turhal, Almus, Reşadiye, Başçiftlik, Doğanyurt, Çamiçi, Gökdere, Gökçeli, Karayaka, Erbaa bulunuyor.

TOKAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tokat, birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Türkiye'de 1. derece deprem bölgesi olan iller ise şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.