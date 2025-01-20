Trabzonspor-Sivasspor maçı hangi kanalda? Maç kadrosu merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Ocak 2025 16:09 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:22

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından Trabzonspor-Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak olan mücadelenin maç kadrosu gündem oldu.

Trabzonspor​ bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmanın 5'inde galibiyet, 7'sinde beraberlik ve 6'sında mağlubiyet aldı. Toplam 22 puan ile 10. sırada yer alan Trabzonspor bugün 15. sıradaki Sivasspor​ ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trendyol Süper Lig​'in 20. haftasının son maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması bugün (20 Ocak Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak. Türkiye​ Futbol​ Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Olcar karşılaşmada görev alacak. TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmadan Trabzonspor galibiyet ile ayrılırsa Çaykur Rizespor'u geçerek 9. sıraya yükselecek. Sivasspor kazanırsa Trabzonspor dahil olmak üzere 5 takımı geçerek 10. sıraya çıkacak. TRABZONSPOR-SİVASSPOR İLK 11, MAÇ KADROSU Ev sahibi Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde Denis Drağuş, Onuralp Çevikkan ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor. Sivasspor'da ise Mehmet Albayrak, Kaan Sarman, Jan Bieganski, Samba Camara, Alaaddin Okumuş ve Efkan Bekiroğlu sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sanko, Uğur, Poungouras, Mortouyysamy, Rodrigues, Koita, Pritchard, Manaj İlgili Haberler Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı Trabzonspor Sivasspor maçının bilet fiyatlarını 20 lira yaptı! Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!