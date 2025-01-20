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Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 Ocak 2025 16:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:10
Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

TFF tarafından Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmada açıklanan bilgilere göre Helder Malheiro VAR koltuğunda oturacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi de taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor-Sivasspor maçının başlamasına saatler kaldı. Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

Maçta görev alacak olan hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı - 1. Resim

TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor-Sivasspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Yardımcı hakem olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken görev yapacak.

Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

TRABZONSPOR-SİVASSPOR VAR HAKEMİ KİM, NERELİ?

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının VAR hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olacak. AVAR koltuğunda ise Ceyhun Sesigüzel oturacak.

Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı - 2. Resim

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Zorbay Küçük kariyeri boyunca Trabzonspor'un 20 karşılaşmasında görev aldı. 

Bordo-mavililer bu karşılaşmaların 11'inde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 4'ünde ise mağlubiyet ile ayrıldı.

Zorbay Küçük maçlarda Trabzonspor'a toplam 41 sarı, 3 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 3 penaltı verdi.

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Kaynak: TGRT HABER

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