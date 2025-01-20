Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Ocak 2025 16:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:10

TFF tarafından Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmada açıklanan bilgilere göre Helder Malheiro VAR koltuğunda oturacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi de taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor-Sivasspor maçının başlamasına saatler kaldı. Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Maçta görev alacak olan hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor-Sivasspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken görev yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak. TRABZONSPOR-SİVASSPOR VAR HAKEMİ KİM, NERELİ? Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının VAR hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olacak. AVAR koltuğunda ise Ceyhun Sesigüzel oturacak. ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI Zorbay Küçük kariyeri boyunca Trabzonspor'un 20 karşılaşmasında görev aldı. Bordo-mavililer bu karşılaşmaların 11'inde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 4'ünde ise mağlubiyet ile ayrıldı. Zorbay Küçük maçlarda Trabzonspor'a toplam 41 sarı, 3 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 3 penaltı verdi. İlgili Haberler Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması! Yollar ayrıldı Trabzonspor Sivasspor maçının bilet fiyatlarını 20 lira yaptı! Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!