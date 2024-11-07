Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa çıkıyor

07 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:32

Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar bilet satış tarihlerini araştırıyor. Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 23 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık’ta başlayacağını belirterek “Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren bilet satışları başlayacak. Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında 24 sefer yapacak.” dedi.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresinin bilet satışlarının yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başladığını, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışlarının başlayacağı bilgisi verildi.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN?

Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.