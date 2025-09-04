Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol organizasyonunda çeyrek final heyecanı

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadelesine devam eden milli takımımız, bugün ABD ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'yı 3-0'lık skorla yenen milli takımımız çeyrek finale adını yazdırırken rakibi ABD oldu. Bugün 16.30'da oynanacak olan müsabaka canlı olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Türkiye voleybol maçını canlı ve şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen şampiyonada mücadelesine devam ederken rakibini yenerek çeyrek finale yükselmişti. Şimdi ise çeyrek finalde ABD ile bir üst tur mücadelesin çıkacak olan milli takımımız, son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı bugün 16.30'da oynanacak olan ABD maçında da göstermek istiyorlar. Karşılaşma TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Milli takımımız bugün ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselmiş olacak. E grubundaki mücadelesinde Slovenya'yı mağlup ederek üst tura çıkarken bugün ABD'yi yenmesi halinde Japonya ile eşleşecek. Yarı finallerin tarihi 6 Eylül olarak belirlenirken Japonya ve İtalya üst tura çıkmayı başardı. Bugün oynanacak olan maçta galip gelmemiz durumunda Japonya ile mücadele edeceğiz. Bir diğer eşleşmede ise İtalya'nın rakibi Brezilya- Fransa maçının galibi olacak. Final maçı ve üçüncülük müsabakası ise 7 Eylül tarihinde oynanacak.