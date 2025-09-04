Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti

Dünyanın her yerinde takip edilen 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçlarında heyecan dorukta. Milli takımımız 7. kez Gürcistan ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. İki takım daha önce 6 kez karşılaşmıştı. Geçmiş maçlar ve skorları dikkat çekti.

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yapmıştı. Milli takımımız karşılaşmayı 3-0 kazandıktan sonra 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada 1-1'lik sonuç alındı.

18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. 7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynanan özel maçı ise Gürcistan 1-0'lık skorla kazanmıştı. 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise Türkiye 3-1'lik skor aldı. İşte iki takım arasındaki son geçmiş maçların skorları:

18 Haziran 2024 – Dortmund – EURO 2024 – 3-1

24 Mayıs 2012 – Salzburg – Özel – 3-1

7 Şubat 2007 – Tiflis – Özel – 0-1

30 Mart 2005 – Tiflis – Dünya Kupası Elemeleri – 5-2

4 Eylül 2004 – Trabzon – Dünya Kupası Elemeleri – 1-1

21 Ağustos 2002 – Trabzon – Özel – 3-0