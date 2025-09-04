Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam 19.00'da Türkiye ile Gürcistan karşılaşacak. İki takım arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları da merak ediliyor. Milyonlarca kişi milli maçı canlı olarak takip ederken, iki takım 7. kez karşılaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:27

Dünyanın her yerinde takip edilen 2026 E Grubu maçlarında heyecan dorukta. Milli takımımız 7. kez Gürcistan ile mücadele edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan ile karşılaşacak. İki takım daha önce 6 kez karşılaşmıştı. Geçmiş maçlar ve skorları dikkat çekti.

18 Haziran 2024, Dortmund: EURO 2024 karşılaşmasında Türkiye, Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti.

24 Mayıs 2012, Salzburg: Özel maçta Türkiye, Gürcistan’ı 3-1 yendi.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti

7 Şubat 2007, Tiflis: Özel maçta Türkiye, Gürcistan’a 1-0 mağlup oldu.

30 Mart 2005, Tiflis: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye, Gürcistan’ı 5-2 mağlup etti.

4 Eylül 2004, Trabzon: Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.

21 Ağustos 2002, Trabzon: Özel maçta Türkiye, Gürcistan’ı 3-0 yendi.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti

TÜRKİYE GÜRCİSTAN GEÇMİŞ MAÇLARI

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yapmıştı. Milli takımımız karşılaşmayı 3-0 kazandıktan sonra 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada 1-1'lik sonuç alındı.

Türkiye Gürcistan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları! Milli maç öncesi geçmiş karşılaşma skorları dikkat çekti

18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. 7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynanan özel maçı ise Gürcistan 1-0'lık skorla kazanmıştı. 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise Türkiye 3-1'lik skor aldı. İşte iki takım arasındaki son geçmiş maçların skorları:

18 Haziran 2024 – Dortmund – EURO 2024 – 3-1
24 Mayıs 2012 – Salzburg – Özel – 3-1
7 Şubat 2007 – Tiflis – Özel – 0-1
30 Mart 2005 – Tiflis – Dünya Kupası Elemeleri – 5-2
4 Eylül 2004 – Trabzon – Dünya Kupası Elemeleri – 1-1
21 Ağustos 2002 – Trabzon – Özel – 3-0

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da
ETİKETLER
#fıfa dünya kupası
#türkiye milli futbol takımı
#avrupa elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Gürcistan Milli Futbol Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.