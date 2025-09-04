Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da

A Milli Futbol Takımı bugün Gürcistan ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçı için heyecan dorukta olurken Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Milli maçı canlı olarak izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:10

, ile bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadeleye saatler kala hangi kanalda yayınlandığı da merak konusu haline geldi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Gürcistan ile oynadığı 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Türkiye, bu akşam yeniden rakibi ile karşılaşıyor. TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabaka canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilirken, Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak. ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan milli maçın hakemi İtalya Federasyonundan hakem Davide Massa olurken, yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Maçta 4. hakem ise Matteo Marcenaro olarak belirlendi.

Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da

MİLLİ MAÇ NEREDE YAYINLANIYOR?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva için bekleyiş sürerken bu akşam 19.00'da Türkiye-Gürcistan maçı oynanacak. Milli maçı canlı olarak takip edecek olanlar ise şifresiz ve canlı yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı. Müsabaka bugün TV8 ekranlarında yayınlanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde grubunu ilk sırada tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürcistan Türkiye maçı TRT 1’de mi, TV8'de mi? Şifresiz yayınlanacak
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#tv8
#gürcistan
#milli takım
#mac
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.