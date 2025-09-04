Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma 19.00'da

Türkiye, Gürcistan ile bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadeleye saatler kala hangi kanalda yayınlandığı da merak konusu haline geldi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Gürcistan ile oynadığı 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Türkiye, bu akşam yeniden rakibi ile karşılaşıyor. TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabaka canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilirken, Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak. TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan milli maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa olurken, yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Maçta 4. hakem ise Matteo Marcenaro olarak belirlendi.

MİLLİ MAÇ NEREDE YAYINLANIYOR?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva için bekleyiş sürerken bu akşam 19.00'da Türkiye-Gürcistan maçı oynanacak. Milli maçı canlı olarak takip edecek olanlar ise şifresiz ve canlı yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı. Müsabaka bugün TV8 ekranlarında yayınlanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde grubunu ilk sırada tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.