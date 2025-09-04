Gürcistan Türkiye maçı TRT 1’de mi, TV8'de mi? Şifresiz yayınlanacak

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, Tiflis’te oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın Gürcistan ile karşılaşacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçı TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, bugün saat 19.00’da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak. Müsabakada orta hakemlik görevini İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa üstlenecek. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yaparken, dördüncü hakem olarak Matteo Marcenaro sahada yer alacak.

Türkiye’nin bulunduğu E Grubu’nda Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan yer alıyor. Grubun diğer maçında ise Bulgaristan ile İspanya yarın saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını ise 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya karşısında oynayacak.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak Gürcistan Türkiye karşılaşması TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden canlı olarak izleyebilecek. Yayının şifresiz olması nedeniyle maç Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak.

Karşılaşma, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılım yolunda kritik önem taşıyor. Avrupa elemelerinde 12 grup lideri doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkı elde ederken, diğer 4 takım ise play-off karşılaşmaları sonucunda belirlenecek.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇINI TRT 1 VERECEK Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?

Gürcistan Türkiye maçı Avrupa Şampiyonası maçlarında olduğu gibi TRT 1’den değil, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve futbolseverler müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alıyor. Ay-yıldızlılar, buradaki karşılaşmadan sonra 7 Eylül’de Konya’da İspanya’yı konuk ederek elemelerdeki ikinci sınavına çıkacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, KAÇTA?

Türkiye’nin Gürcistan ile yapacağı karşılaşma TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Tiflis’te oynanacak karşılaşmada hakem Davide Massa düdük çalacak.

Gürcistan Türkiye muhtemel 11’ler şöyle:

Gürcistan: Mamardashvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.