Bugün Türkiye'nin maçı var mı? Milli takım maç programı 4 Eylül

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa elemelerinde nefes kesen müsabakalara kısa süre kaldı. Milyonlarca futbolseverin takip ettiği maça az bir süre kalmasıyla beraber bugünün maç programı da gündeme geldi.

BUGÜN TÜRKİYE MAÇI VAR MI?

4 Eylül akşamının maç programına göre A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İki ülke 7. kez mücadele ederken geçmiş maçların skorları da dikkat çekti. Türkiye, bu akşam 19.00'da Gürcistan'a konuk oluyor. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Maçın hakemi Davide Massa olurken yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Bugün grubun diğer maçında bugün TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya mücadele edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN 3-1 MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012 tarihinde oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başarmıştı. Dikkat çeken maçta golleri Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan atmıştı. İki takım bu akşam 7. kez karşılaşacak. Milli takımımız 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

GÜRCİSTAN MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI

Gürcistan'ın aday kadrosunda yer alan 24 oyuncunun isimleri ve takımları şöyle:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)