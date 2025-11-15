Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken Türkiye Bulgaristan maçının canlı ve şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Milli maç bu akşam 20.00'de başlarken vatandaşlar Türkiye Bulgaristan maçı canlı izle nereden araştırmasına başladı.

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 19:03

Bugün Bursa'da oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürerken Türkiye Bulgaristan maçının canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Milli maç canlı ve şifresiz olarak nereden izlenir belli oldu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve 'den naklen yayınlanacak. Vatandaşlar TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak milli maçı takip edebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş sürerken müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak. Milli maçı canlı olarak takip etmek isteyenler TV8 ekranlarında canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

MİLLİ MAÇ TÜRKİYE BULGARİSTAN CANLI İZLE NEREDEN?

Müsabakada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar müsabakayı TV8 kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken bu akşamın maç programı belli oldu. Türkiye Bulgaristan maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Türkiye Bulgaristan maçı canlı şifresiz nereden izlenir? Türkiye Bulgaristan maçı canlı yayın bilgileri

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)

Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 15 Kasım bugün oynanacak olan maçlar
#tv8
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Bulgaristan
#Milli Maç
#Canlıyayın
#Aktüel
