Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken bugünün maç programı da belli oldu.

15 Kasım Cumartesi akşamının maç programına göre Türkiye'nin Bulgaristan ile maçı oynanacak. Nefes kesen maç bu akşam Bursa'da oynanırken 20.00'de başlayacak. Heyecanla takip edilen karşılaşma bugün oynanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken 15 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma Bursa'da oynanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam oynanacak olan Türkiye Bulgaristan karşılaşması 20.00'de başlarken TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler TV8 kanalından izleyebilecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin canlı olarak takip edeceği milli maçın saati 20.00 olarak belirlendi. Milli Takım'ın karşılaşması bu akşam Bursa'da oynanacak. Binlerce kişi televizyon ekranlarında canlı olarak takip edebilecek.