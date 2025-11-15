Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken bugün Türkiye'nin maçı var mı araştırıldı. Türkiye'nin maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 18:32

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken bugünün maç programı da belli oldu.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI 15 KASIM?

15 Kasım Cumartesi akşamının maç programına göre 'nin ile maçı oynanacak. Nefes kesen maç bu akşam 'da oynanırken 20.00'de başlayacak. Heyecanla takip edilen karşılaşma bugün oynanacak.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken 15 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşma Bursa'da oynanacak. Türkiye Bulgaristan maçı bugün 20.00'de başlayacak.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam oynanacak olan Türkiye Bulgaristan karşılaşması 20.00'de başlarken ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler TV8 kanalından izleyebilecek.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı, saat kaçta 15 Kasım? Milli maç için bekleyiş sürüyor

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BUGÜN MÜ OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin canlı olarak takip edeceği milli maçın saati 20.00 olarak belirlendi. Milli Takım'ın karşılaşması bu akşam Bursa'da oynanacak. Binlerce kişi televizyon ekranlarında canlı olarak takip edebilecek.

ETİKETLER
#Türkiye
#bursa
#bulgaristan
#tv8
#Dünya Kupası Elemeleri
#Milli Maç
#Aktüel
