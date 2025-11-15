Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün milli maç var mı? 15 Kasım maç programı

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçına çıkacak. Heyecanla beklenen maça saatler kala bugün milli maç var mı araştırıldı.

Bugün milli maç var mı? 15 Kasım maç programı
Haber Merkezi
15.11.2025
15.11.2025
2026 E Grubu beşinci maçında heyecan sürerken bu akşamın maç programı belli oldu.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

15 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımız'ın maçı bulunuyor. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Bugün milli maç var mı? 15 Kasım maç programı

MİLLİ MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Nefes kesen karşılaşma canlı olarak izlenebilecek.

Bugün milli maç var mı? 15 Kasım maç programı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

15 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Bugün Bursa'da oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken TV8 ekranlarında yayınlanacak.

