Bugün milli maç var mı? 15 Kasım maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında heyecan sürerken bu akşamın maç programı belli oldu.
15 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımız'ın maçı bulunuyor. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Nefes kesen karşılaşma canlı olarak izlenebilecek.
15 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Bugün Bursa'da oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken TV8 ekranlarında yayınlanacak.