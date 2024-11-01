Türkiye-Galler maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maça sayılı günler kaldı

01 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:21

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında 16 Kasım'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye-Galler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Önümüzdeki hafta biletlerin satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Türkiye ile Galler 16 Kasım 2024 tarihinde karşı karşıya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala vatandaşlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye-Galler karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki hafta satışa çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

11 Ekim Cuma günü oynanan Türkiye-Karadağ karşılaşmasının biletleri mücadeleden 7 gün önce satışa çıkmıştı.

TÜRKİYE-GALLER MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI BELLİ OLDU MU?

TFF tarafından henüz bilet fiyatları hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı.

Biletlerin satışa çıkma duyurusuyla birlikte fiyatlarının da ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında A Milli Takım'ın Türkiye'de oynadığı son maç olan Karadağ mücadelesinin bilet fiyatları şöyle olmuştu:

BATI ALT TRİBÜN BLOKLARI - 500 TL

DOĞU ALT TRİBÜN BLOKLARI - 500 TL

BATI ÜST TRİBÜN BLOKLARI - 500 TL

DOĞU ÜST TRİBÜN BLOKLARI - 500 TL

GÜNEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI - 250 TL

GÜNEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI - 250 TL

KUZEY ALT KALE ARKASI BLOKLARI - 250 TL

KUZEY ÜST KALE ARKASI BLOKLARI - 250 TL

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Galler karşılaşması 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmadı.

Ayrıca A Milli Takım'ın da aday kadrosunun önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.