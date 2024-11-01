Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı açıklandı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı merak edilmeye başlandı. Karşılaşma Kayseri'de oynanacak.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Grupta 10 puan ile lider konumda yer alan A Milli Takım, Galler karşılaşmasını kazanırsa lider olarak çıkmayı garantileyecek.
Vatandaşlar tarafından Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı ise merak ediliyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 16 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Galler maçı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
TFF henüz karşılaşmanın biletlerini satışa çıkarmadı. İlerleyen günlerde Türkiye-Galler maçının biletlerinin satışa çıkması bekleniyor.
Aday kadronun da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
TÜRKİYE PUAN DURUMU, GRUPTA KAÇINCI SIRADA?
A Milli Takım, Galler, İzlanda ve Karadağ ile birlikte UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alıyor.
Türkiye gruplarda oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet ve birinde beraberlik alarak 10 puan ile lider konumda yer alıyor.
Ay-Yıldızlıların hemen arkasından ise 8 puan ile Galler geliyor.
Türkiye, 16 Kasım 2024 tarihindeki Galler karşılaşmasını kazanırsa gruptan birinci olarak çıkmayı garantileyecek.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle:
- Türkiye - 10
- Galler - 8
- İzlanda - 4
- Karadağ - 0