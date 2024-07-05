Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını yönetecek Fransız hakem Clement Turpin’in istatistikleri

05 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:17

Avrupa Şampiyonasında ilk kez Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final maçı Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle Tüpraş Stadyumu’nda yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

6 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final karşılaşmasının hakemi Fransız Clement Turpin oldu.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN NERELİ?

FIFA hakemliğine 2010 yılında başlayan ve EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını düdük çalacak 42 yaşındaki Clement Turpin Fransız asıllıdır.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN NASIL BİR HAKEM?

2010 yılından itibaren FIFA hakemliği yapan Fransız asıllı Clement Turpin, oyun kontrolü ve oyuncularla iletişimi konusunda başarılı; adil ve tutarlı kararlar alan hakemlerden biridir.

CLEMENT TURPİN’İN TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ! TÜRKİYE’NİN KAZANMA İHTİMALLERİ

Sakin ve tarafsız hakem tarzıyla tanınan Fransız Clement Turpin, 2020 yılında Türkiye-Hırvatistan UEFA Uluslararası Ligi’nde düdük çaldı. Turpin’in görev aldığı Türkiye-Hırvatistan Maçında Türkiye’nin istatistikleri şu şekilde;

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN (5 eylül 2020)

Maç Sonucu: 3-3

Gol Atan Futbolcular:

Türkiye; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kenan Karaman

Sarı Kart:

Türkiye; Ozan Tufan, Okay Yokuşlu

Şut: 9

Korner: 3

Faul: 14

TÜRKİYE HOLLANDA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Günümüze kadar 14 kez karşı karşıya gelen Türkiye-Hollanda Avrupa Şampiyonasında ilk kez mücadele edecek.

TÜRKİYE-HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Türkiye saati ile 22.00’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NEREDE?

EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı takımın çeyrek final maçı yarın TSİ 22.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.