Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını yönetecek Fransız hakem Clement Turpin’in istatistikleri
6 Temmuz Cumartesi günü Almanya Berlin’de yapılacak EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Avrupa Şampiyonasında ilk kez Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final maçı Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle Tüpraş Stadyumu’nda yayınlanacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?
6 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final karşılaşmasının hakemi Fransız Clement Turpin oldu.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN NERELİ?
FIFA hakemliğine 2010 yılında başlayan ve EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını düdük çalacak 42 yaşındaki Clement Turpin Fransız asıllıdır.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN NASIL BİR HAKEM?
2010 yılından itibaren FIFA hakemliği yapan Fransız asıllı Clement Turpin, oyun kontrolü ve oyuncularla iletişimi konusunda başarılı; adil ve tutarlı kararlar alan hakemlerden biridir.
CLEMENT TURPİN’İN TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ! TÜRKİYE’NİN KAZANMA İHTİMALLERİ
Sakin ve tarafsız hakem tarzıyla tanınan Fransız Clement Turpin, 2020 yılında Türkiye-Hırvatistan UEFA Uluslararası Ligi’nde düdük çaldı. Turpin’in görev aldığı Türkiye-Hırvatistan Maçında Türkiye’nin istatistikleri şu şekilde;
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN (5 eylül 2020)
Maç Sonucu: 3-3
Gol Atan Futbolcular:
Türkiye; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kenan Karaman
Sarı Kart:
Türkiye; Ozan Tufan, Okay Yokuşlu
Şut: 9
Korner: 3
Faul: 14
TÜRKİYE HOLLANDA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?
Günümüze kadar 14 kez karşı karşıya gelen Türkiye-Hollanda Avrupa Şampiyonasında ilk kez mücadele edecek.
TÜRKİYE-HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Türkiye saati ile 22.00’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NEREDE?
EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ay-yıldızlı takımın çeyrek final maçı yarın TSİ 22.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.