29 Nisan 2024 17:53 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:54
Türkiye ikincisi Muhammed Abdullah Yıldırmış Paris Olimpiyatları’nda! Muhammed Abdullah Yıldırmış kariyeri
Olimpiyatlarda ilk kez yarışacak olan Yıldırmış, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı. Muhammed Abdullah Yıldırmış kimdir?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
2023 yılında Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.
MUHAMMED ABDULLAH YILDIRMIŞ'IN KARİYERİ
Almanya’da gerçekleştirilen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı Japonyalı rakiplerine 5-4 galip gelip, Güney Koreli rakiplerine 6-2 mağlup oldular. Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile dünya ikinciliğini paylaştı.
Yıldırmış Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, olimpiyatlarda ilk defa yarışacağı için heyecanlı olduğunu ve olimpiyat madalyası kazanabileceklerini söyledi.
Kaynak: TGRT Haber