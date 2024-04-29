Türkiye ikincisi Muhammed Abdullah Yıldırmış Paris Olimpiyatları’nda! Muhammed Abdullah Yıldırmış kariyeri

29 Nisan 2024 17:53 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:54

2023 yılında Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

MUHAMMED ABDULLAH YILDIRMIŞ'IN KARİYERİ

Almanya’da gerçekleştirilen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı Japonyalı rakiplerine 5-4 galip gelip, Güney Koreli rakiplerine 6-2 mağlup oldular. Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer ile dünya ikinciliğini paylaştı.

Yıldırmış Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, olimpiyatlarda ilk defa yarışacağı için heyecanlı olduğunu ve olimpiyat madalyası kazanabileceklerini söyledi.