Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu

Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:33
Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız Macaristan ile eşleşti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde Türkiye - Macaristan maçının oynanacağı stadyum ise merak konusu oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken play off kura çekimi bugün gerçekleşti.

Kura sonucuna göre rakibimiz Macaristan​ olurken maçın nerede oynanacağı futbolseverlerin gündemine yerleşti.

TÜRKİYE​ - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi​'nde Karadağ'da 3-1'lik yenilgi almamızın üzerine A Ligi'ne direkt olarak çıkma şansımızı kaybettik.

Bugün İsviçre'de çekilen kuraya göre ise rakibimiz Macaristan oldu. Rakibimiz ile oynayacağımız ilk maç evimizde olurken stadyum bilgisi henüz paylaşılmadı. Hangi stadyumda oynanacağı maça kısa süre kala Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu - 1. Resim

MİLLİ TAKIM MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile eşleşti. Müsabakanın ilki 20 Mart'ta oynanırken rövanş maçı 23 Mart'ta oynanacak.

Ligde belirlenen takvime göre çeyrek finaller 20-23 Mart aralığında, final aşamaları 4-8 Haziran'da oynanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
türkiyeMacaristana milli takımUEFA Uluslar Ligi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...