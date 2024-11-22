Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:33

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız Macaristan ile eşleşti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde Türkiye - Macaristan maçının oynanacağı stadyum ise merak konusu oldu.