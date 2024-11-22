Türkiye - Macaristan maçı nerede oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi duyuruldu
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız Macaristan ile eşleşti. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde Türkiye - Macaristan maçının oynanacağı stadyum ise merak konusu oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken play off kura çekimi bugün gerçekleşti.
Kura sonucuna göre rakibimiz Macaristan olurken maçın nerede oynanacağı futbolseverlerin gündemine yerleşti.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'da 3-1'lik yenilgi almamızın üzerine A Ligi'ne direkt olarak çıkma şansımızı kaybettik.
Bugün İsviçre'de çekilen kuraya göre ise rakibimiz Macaristan oldu. Rakibimiz ile oynayacağımız ilk maç evimizde olurken stadyum bilgisi henüz paylaşılmadı. Hangi stadyumda oynanacağı maça kısa süre kala Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.
İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.
MİLLİ TAKIM MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile eşleşti. Müsabakanın ilki 20 Mart'ta oynanırken rövanş maçı 23 Mart'ta oynanacak.
Ligde belirlenen takvime göre çeyrek finaller 20-23 Mart aralığında, final aşamaları 4-8 Haziran'da oynanacak.